ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات لأكثر من 171 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي اليوم الأحد، من الحوالات الخارجية لأكثر من 171 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 25.79% لتصل إلى 200 مليون و73 الفا و235 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 159 مليونا و 105 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت 171 مليونا و 733 الفا و235 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 28 مليوناً و 340 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 187 شركة توسط.