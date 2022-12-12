ارتفاع مبيعات البنك النقدية من الدولار وسط توقعات بانخفاض مقبل

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار، يوم الاثنين، لتصل نحو 50 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 30 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 134 مليوناً و98 ألفا و495 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات توزعت ما بين الحوالات واعتمادات خارجية والتي بلغت 84 مليونا و398 الفا و495 دولارا، فيما ارتفعت المبيعات النقدية لتصل الى 49 مليونا و700 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 116 شركة توسط.

وتوقع الخبير المالي هلال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز "انخفاضا في اسعار الدولار امام الدينار العراقي مع ارتفاع المبيعات النقدية في مزاد البنك على حساب الحوالات الخارجية".

واضاف ان "البنك بدأ بزيادة الحصص المقررة للمصارف وشركات الصيرفة من الدولار التي اعلن عنها مسبقا، مما سيؤدي الى زيادة عرض الدولار والى انخفاض سعر الدولار امام الدينار العراقي".