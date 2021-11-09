ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، من الدولار، لتسجل أكثر من 181 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 5.23 % لتصل إلى 181 مليوناً، و912 الفاً و19 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 172 مليونا و846 الفا و275 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 135 مليوناً و842 ألفا و19 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليوناً و70 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 21 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 221 شركة توسط.