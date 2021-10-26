ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، من الدولار، لتسجل أكثر من 183 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 77.67% لتصل إلى 183 مليوناً، و513 الفاً و572 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 103 ملايين و313 الفاً و44 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 134 مليوناً و433 الفا و572 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 49 مليوناً و80 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 17 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و199 شركة توسط.