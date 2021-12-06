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ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-06T11:28:29+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الاثنين، لتسجل أكثر من 188 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 4.44% لتصل إلى 188 مليوناً، و 394 الفا و 282 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 180 مليونا و 617 الفا و 354 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 143 مليونا و 934 الفا و 282 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و 460 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 198 شركة توسط.

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