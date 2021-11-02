ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي مرة اخرى، اليوم الثلاثاء، من الدولار، لتسجل أكثر من 170 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 6.92% لتصل إلى 170 مليوناً، و879 الفا و478 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 159 مليونا و275 الفا و516 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 119 مليوناً و419 الفا و478 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و460 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 20 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و268 شركة توسط.