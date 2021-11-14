ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، لتسجل اكثر من 182 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 8.98% لتصل إلى 182 مليوناً و458 ألفاً و226 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي بلغت المبيعات فيه 167 مليونا و298 الفا و794 دولارا أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 150 مليوناً و398 ألفاً و 226 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و60 ألف دولار بشكل نقدي.

وبين أن 23 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 188 شركة توسط.