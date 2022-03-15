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ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-15T10:36:36+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الثلاثاء، لتسجل 190 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 22.58 بالمئة لتصل الى 612 مليونا و616 الفا و880 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيه 155 مليونا و310 الفا و880 دولارا.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 124 مليونا و812 ألفا و616 دولارا،  فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 65 مليوناً و800 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 23 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 370 شركة توسط.

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