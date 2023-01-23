ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد العملة اليوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 126 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 126 مليونا و944 الفا و502 دولار، بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 87 مليونا و437 الفا و 882 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي بواقع 67 مليونا و900 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليونا و44 ألفا و 502 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 164 شركة.