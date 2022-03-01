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ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-01T10:33:43+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الثلاثاء، لتسجل 183 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 183 مليونا و922 الفا و980 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيه 139 مليونا و773 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 129 ملايين و302 ألفا و980 دولار،  فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 54 مليوناً و620 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 22 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 292 شركة توسط.

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