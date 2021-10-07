ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة مع اختتام مزاد العملة للأسبوع الجاري من يوم الخميس، لتسجل أكثر من 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.92 % لتصل إلى 212 مليوناً، و700 الف و300 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 818 مليونا و800 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 164 مليوناً و180 الفا و300 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و520 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 24 شركة صرافة، و191 شركة توسط.