ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الحوالات لأكثر من 180 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي، يوم الخميس، من الحوالات الخارجية لأكثر من 180 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.56% لتصل إلى 203 ملايين و325 الفا و745 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 222 مليونا و 33 الفا و412 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت 182 مليونا و 25 الفا و745 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليوناً و 300 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 90 شركة توسط.