سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الحوالات لأكثر من 180 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-27T11:11:49+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الحوالات لأكثر من 180 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي، يوم الخميس، من الحوالات الخارجية لأكثر من 180 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.56% لتصل إلى 203 ملايين و325 الفا و745 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 222 مليونا و 33 الفا و412 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت 182 مليونا و 25 الفا و745 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليوناً و 300 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 90 شركة توسط.

related

بنسبة 30٪.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-10-06 10:48:07
بنسبة 30٪.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

قفزة في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

Date: 2022-01-24 11:25:54
قفزة في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-16 10:24:47
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-23 11:05:53
انخفاض في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-04 09:57:40
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-15 09:50:40
استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-07 10:52:16
انخفاض مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-22 11:15:19
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار