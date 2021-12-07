ارتفاع مبيعات البنك المركزي لأكثر من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء، لتسجل اكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 7.45% لتصل إلى 202 مليونين، و 324 الفاً و503 دولارات غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 188 مليوناً و394 الفاً و282 دولاراً أمريكياً.

وأشار مراسلنا إلى أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 156 مليوناً و 874 الفاً و 503 دولارات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 45 مليوناً و450 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 210 شركات توسط.