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ارتفاع مبيعات البنك المركزي للدولار من الحوالات على حساب النقد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T10:52:16+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي للدولار من الحوالات على حساب النقد

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار من الحوالات على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في المبيعات لتصل الى 192 مليوناً و948 الفا و383 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و514 الفا و298 دولارا.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات من الحوالات الخارجية ارتفعت على حساب المبيعات النقدية حيث بلغت الحوالات الخارجية 158 مليونا و128 ألفا و383 دولارا،  فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 34 مليوناً و820 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 26 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 152 شركة توسط.

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