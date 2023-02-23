انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، بنسبة 47% لتسجل 106 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 106 ملايين و855 الفا و419 دولارا، بانخفاض بلغ 47% مقارنة بمبيعات يوم امس الاربعاء التي بلغت 203 ملايين و926 الفا و209 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 81 مليونا و655 الفا و419 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 25 مليونا و200 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 65 شركة.