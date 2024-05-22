ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، يوم الاربعاء، مقارنة بمبيعات أمس الثلاثاء .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 276 مليوناً و840 الفا و395 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 201 مليون و 280 الفاً و395 دولارا، مرتفعة بنسبة 62% عن المبيعات النقدية البالغة 75 مليوناً و560 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصارف فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 46 شركة.