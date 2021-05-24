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ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-24T09:26:21+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل 183 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا بنسبة 5.78% في مبيعاته لتصل الى 183 مليونا و12 ألفا و60 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات 173 ملايين و985 ألفا و464 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 141 مليونا و612 ألفا و60 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 41 مليونا و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 30 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و24 شركة صرافة مشاركة.

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