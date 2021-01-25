سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليوم الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-25T09:01:25+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليوم الاثنين

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 11 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 11 مليونا 650 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 3 ملايين 337 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 6 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

related

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

Date: 2021-01-24 10:00:49
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

Date: 2020-12-29 10:07:43
لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Date: 2021-01-04 10:09:18
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

المالية النيابية: البرلمان لا يمتلك صلاحية إعادة سعر الصرف

Date: 2021-01-03 12:45:35
المالية النيابية: البرلمان لا يمتلك صلاحية إعادة سعر الصرف

مبيعات البنك المركزي تعاود الارتفاع بعد انخفاض يوم أمس

Date: 2021-01-12 09:25:11
مبيعات البنك المركزي تعاود الارتفاع بعد انخفاض يوم أمس

ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

Date: 2021-01-07 09:52:31
ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

بأكثر من ثلاثة أرباع.. تراجع "كبير" في مبيعات البنك المركزي

Date: 2021-01-13 09:07:05
بأكثر من ثلاثة أرباع.. تراجع "كبير" في مبيعات البنك المركزي

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

Date: 2021-01-07 10:34:07
مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير