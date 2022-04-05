ارتفاع مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء لتصل إلى أكثر من 50 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 190 مليونا و458 الفا و871 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت اليوم لتصل إلى 51 مليونا و150 الف دولار، فيما بلغت الحوالات الخارجية خلال مزاد اليوم 139 مليونا و308 آلاف و 871 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 270 شركة توسط.