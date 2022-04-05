سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T10:37:56+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء لتصل إلى أكثر من 50 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 190 مليونا و458 الفا و871 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت اليوم لتصل إلى 51 مليونا و150 الف دولار، فيما بلغت الحوالات الخارجية خلال مزاد اليوم 139 مليونا و308 آلاف و 871 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 270 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-12-06 11:28:29
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

Date: 2022-03-22 10:55:56
مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-13 11:06:12
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

Date: 2022-01-30 10:23:50
البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

Date: 2022-01-31 10:37:57
انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار وارتفاع الحوالات الخارجية

Date: 2022-03-27 10:25:10
انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار وارتفاع الحوالات الخارجية