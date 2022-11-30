ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، لتتجاوز 167 مليون دولار في مزاد اليوم الأربعاء، بمشاركة 38 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 167 مليونا، و 816 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 121 مليونا و816 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 46 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 21 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 113 شركة توسط.