ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الامريكي، يوم الاحد، لتصل إلى 2011 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 2.93% لتصل إلى 211 مليوناً، و575 الفاً و690 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 205 ملايين و697 الفاً و719 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 165 مليوناً و515 الفاً و690 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليوناً و60 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.