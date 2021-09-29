ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من "العملة الخضراء"، اليوم الاربعاء، لتسجل 219 مليون دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 4.78% لتصل إلى 219 مليوناً و476 الفاً و461 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الاثنين الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 209 مليوناً و196 الفاً و64 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 166 مليوناً و896 الفا و 461 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 52 مليوناً و580 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة، و254 شركة توسط.