ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتصل إلى 225 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.81% لتصل إلى 225 مليوناً، و443 الفا، و321 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 221 مليونا، و446 الفا، و551 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 169 مليوناً، و103 آلاف، و321 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و340 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 7 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركات صرافة.