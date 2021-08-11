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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T09:39:04+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، لتصل إلى 225 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 7.66% لتصل إلى 225 مليوناً، و485 الفا و324 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 209 مليونا، و730 الفا، و601 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 135 مليوناً، و455 الفا، و324 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 90 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركات صرافة.

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