ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، من العملة الصعبة، لتسجل اكثر من 172 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 7.5% لتصل إلى 172 مليوناً، و846 الفا و275 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار.

واشار الى ان مبيعات البنك كانت يوم امس الاحد 160 مليونا و755 الفا و524 دولارا أمريكيا.

وبين مراسلنا ان المشتريات البالغة 128 مليوناً و816 الفا و275 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

واضاف ان 20 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و199 شركة توسط.