سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-08T12:18:00+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، من العملة الصعبة، لتسجل اكثر من 172 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 7.5% لتصل إلى 172 مليوناً، و846 الفا و275 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار.

واشار الى ان مبيعات البنك كانت يوم امس الاحد 160 مليونا و755 الفا و524 دولارا أمريكيا.

وبين مراسلنا ان المشتريات البالغة 128 مليوناً و816 الفا و275 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

واضاف ان 20 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و199 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

لليوم الثاني توالياً.. انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-17 10:16:13
لليوم الثاني توالياً.. انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-13 11:06:12
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-04-22 10:51:04
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع جديد في المبيعات.. البنك المركزي يبيع 184 مليون دولار في مزاده

Date: 2021-05-10 09:36:58
ارتفاع جديد في المبيعات.. البنك المركزي يبيع 184 مليون دولار في مزاده

مبيعات البنك المركزي تنخفض بأكثر من 50% عن الأسبوع الماضي

Date: 2021-01-11 10:20:32
مبيعات البنك المركزي تنخفض بأكثر من 50% عن الأسبوع الماضي

مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

Date: 2021-10-19 10:46:14
مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-05-23 09:50:01
البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة