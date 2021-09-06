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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-06T09:52:27+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى 229 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.78% لتصل إلى 229 مليوناً، و923 الفا و17 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 225 مليونا و462 الفا و282 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و683 الفا و 17 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 49 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.

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