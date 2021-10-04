ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الخضراء اليوم الاثنين، لتسجل 112 مليون دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاد، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، إرتفاعاً في مبيعاته بنسبة 0.95% لتصل إلى 212 مليوناً و636 الفاً و44 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، والتي بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و218 الفاً و319 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 159 مليوناً و346 الفاً و 44 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 53 مليوناً و290 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 42 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 19 شركة صرافة و327 شركة توسط.