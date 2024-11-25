ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 290 مليون دولار في مزاد بيع العملة مقارنة بيوم أمس الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 290 مليوناً و459 ألفاً و512 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 274 مليوناً و309 آلاف و512 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليوناً و150 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركة.