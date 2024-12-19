ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، في مزاد العملة الذي يجريه يومياً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 293 مليوناً و732 ألفاً و272 دولاراً، مقارنة بيوم أمس الأربعاء حيث بلغت المبيعات 280 مليوناً و370 ألفاً و985 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 272 مليوناً و37 ألفاً و272 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و700 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 12 شركة.