ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاربعاء ، لتصل الى أكثر من 260 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 260 مليوناً و 421 ألفاً و 412 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 247 مليونا و 821 ألفا و 412 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و 600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 7 شركات.‎