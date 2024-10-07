ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 260 مليون دولار في مزاد بيع العملة مقارنة بيوم أمس الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 260 مليوناً و547 ألفاً و910 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 253 مليوناً و147 ألفاً و910 دولارات، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة سبعة ملايين و400 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 17 شركة‎.