سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-09T09:53:43+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين لتتجاوز 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفعت لتصل الى195 مليوناً و557 ألفاً و250 دولارا مقارنة بيوم امس الاحد التي سجلت 191 مليوناً و771 الفا و630 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 158 مليونا و607 الاف و250 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 36 مليونا و950 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 141 شركة توسط.

related

مزاد العملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2022-03-16 11:43:04
مزاد العملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 111 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-02-23 08:34:43
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 111 مليون دولار في مزاد العملة

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-22 10:22:30
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مزاد اليوم للعملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك العراقي من الدولار الأمريكي

Date: 2022-04-06 11:05:54
مزاد اليوم للعملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك العراقي من الدولار الأمريكي

لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-15 11:17:07
لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-15 10:53:18
استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-27 08:23:41
إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

لليوم الثالث .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-16 10:13:01
لليوم الثالث .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة