ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين لتتجاوز 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفعت لتصل الى195 مليوناً و557 ألفاً و250 دولارا مقارنة بيوم امس الاحد التي سجلت 191 مليوناً و771 الفا و630 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 158 مليونا و607 الاف و250 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 36 مليونا و950 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 141 شركة توسط.