ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 288 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 288 مليوناً و258 ألفاً و12 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 275 مليوناً و158 ألفاً و12 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 11 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 15 شركة.