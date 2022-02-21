ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، لتصل الى اكثر من 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 212 مليوناً و648 ألفاً و771 دولاراً أمريكياً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت المبيعات فيه 206 ملايين و829 ألفاً و963 دولاراً.

واضاف ان الحوالات الخارجية ارتفعت اليوم مقارنة بالمبيعات النقدية حيث بلغت الحوالات 155 مليوناً و248 ألفاً و771 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 57مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة توسط.