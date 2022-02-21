سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-21T10:17:51+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، لتصل الى اكثر من 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 212 مليوناً و648 ألفاً و771 دولاراً أمريكياً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت المبيعات فيه 206 ملايين و829 ألفاً و963 دولاراً.

واضاف ان الحوالات الخارجية ارتفعت اليوم مقارنة بالمبيعات النقدية حيث بلغت الحوالات 155 مليوناً و248 ألفاً و771 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 57مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-11-14 08:45:54
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

Date: 2022-02-13 09:44:25
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

Date: 2022-02-06 11:48:23
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-01 09:21:17
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تعاود الارتفاع: بيع أكثر من 209 ملايين دولار

Date: 2021-04-19 08:59:36
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تعاود الارتفاع: بيع أكثر من 209 ملايين دولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-12 10:28:17
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاده اليومي

Date: 2022-02-07 11:30:39
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاده اليومي

البنك المركزي يبيع 68 مليون دولار ويسجل تراجعا بأكثر من 10% في مزاد اليوم

Date: 2020-12-27 09:49:09
البنك المركزي يبيع 68 مليون دولار ويسجل تراجعا بأكثر من 10% في مزاد اليوم