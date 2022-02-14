ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاده اليومي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الاثنين، لتصل إلى 203 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 6.84 بالمئة لتصل إلى 203 ملايين و680 الفا و720 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 190 مليونا و 838 الفا و267 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 146 مليونا و170 الفا و720 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 57 مليوناً و510 آلاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و193 شركة توسط.