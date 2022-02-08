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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاده اليومي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-08T11:44:16+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاده اليومي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 216 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ارتفاعا بنسبة بلغت 5.88% لتصل إلى 216 مليونا و226 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيها 204 ملايين و 493 الفا و943 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 142 مليونا و 866 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 73 مليوناً و 340 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 262 شركة توسط.

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