ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 8% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي في مزاد، اليوم الاربعاء، بنسبة 8% لتصل الى أكثر من 274 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليونا و980 الفا و 624 دولارا مرتفعا بنسبة 8.73% عن يوم امس الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 252 مليونا و86 الفاً و600 دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 210 ملايين و210 آلاف و624 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 64 مليوناً، و770 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 120 شركة.