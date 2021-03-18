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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 107 بالمئة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-18T09:14:31+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 107 بالمئة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، ارتفاعا لليوم بنسبة بلغت 107 بالمئة لتصل الى 68 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 107.5 بالمئة لتصل الى 68 مليوناً و117 الف 600 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 32 مليوناً و 827 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 68 مليوناً و117 الفاً و600 دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 15 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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