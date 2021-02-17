ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، بنسبة نحو 8 في المئة لتتجاوز 54 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 8.19 في المئة لتصل الى 54 مليوناً و668 الفا و275 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 50 مليوناً و345 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 54 مليون و468 الف و275 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما ذهبت البقية البالغة 200 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 12 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرفين بتلبية الطلبات بشكل نقدي، كما شاركت شركتان للتوسط في مزاد البنك.