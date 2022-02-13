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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-13T09:44:25+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مزاد البنك المركزي لبيع وشراء الدولار الامريكي، شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 4.74% لتصل إلى  199 مليونا و543 الفا و974 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، الذي بلغت المبيعات فيه 190 مليونا و838 الفا و267 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك ذهبت معظمها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات حيث بلغت 170 مليونا و 3 الاف و974 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً و540 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار إلى أن 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 172 شركة توسط.

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