ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية بمزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 4.63% لتصل إلى 206 ملايين و892 الفا و963 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء ، التي بلغت المبيعات فيه 216 مليونا و508 آلاف و300 دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان الحوالات الخارجية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالمبيعات النقدية حيث بلغت هذه الحوالات 173 مليونا و 102 الاف و963 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 33 مليوناً و790 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 172 شركة توسط.