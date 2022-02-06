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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-06T11:48:23+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الأحد من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.29% لتصل إلى 188 مليونا و251 الفا و676 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، الذي بلغت المبيعات فيه 205 ملايين و787 الفا و243 دولارا أمريكيا.

واضاف ان مبيعات البنك ذهبت معظمها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات حيث بلغت 156 مليونا و461 الفا و676 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 31 مليوناً و790 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 172 شركة توسط.

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