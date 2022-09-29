ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية للدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 86% مع ختام جلسات البنك للأسبوع الحالي من اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 249 مليونا، و716 الفا، و253 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 86% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 219 مليونا و366 الفا و 253 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 30 مليونا و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 35 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 78 شركة توسط.