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ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 205 ملايين دولار خلال يوم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-14T11:41:25+0000
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 205 ملايين دولار خلال يوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 205 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 5.13% لتصل إلى 205 ملايين و86 الفا، و 190 دولاراً أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و 284 الفا و750 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 144 مليونا و 326 الفا و190 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 60 مليوناً و 760 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 248 شركة توسط.

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