ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء ، ليصل لأكثر من 277 دولارا مقارنة بمبيعات أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 277 مليوناً و573 ألفاً و581 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 255 مليوناً و 583 ألفاً و 581 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و990 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي، 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا ، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 86 شركة.