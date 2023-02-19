ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الاحد، على حساب الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده 147 مليوناً و761 ألفاً و478 دولاراً، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 85 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 62 مليوناً و761 ألفاً و478 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 20 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفاً فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 224 شركة.