ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي الخارجية من الدولار لنحو 100%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية للدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، الى 98% بمشاركة 13 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 280 مليوناً و 371 ألفاً و 985 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 274 مليونا و 471 ألفا و 985 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة 5 ملايين و900 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 9 شركات.