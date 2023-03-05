ارتفاع مبيعات البنك العراقي من الدولار بنسبة 52% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأحد، بنسبة 52% لتسجل 125 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده 125 مليوناً و670 ألفاً و8 دولارات، بنسبة ارتفاع بلغت 52% مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 82 مليوناً و617 ألفاً و564 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا: ان المبيعات من الدولار توزعت ما بين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بواقع 64 مليوناً و870 ألفاً و8 دولارات، فيما ذهبت البقية البالغة 60 مليوناً و800 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 139 شركة.