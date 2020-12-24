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ارتفاع لاسعار النفط مع انخفاض مخزونات أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-24T05:39:15+0000
ارتفاع لاسعار النفط مع انخفاض مخزونات أمريكا

شفق نيوز/ واصل النفط مكاسبه يوم الخميس حيث أدى سحب مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية إلى رفع آمال الطلب، بينما رحب المستثمرون أيضًا باتفاق تجاري محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.69٪ إلى 48.45 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.74٪ إلى 51.61 دولارا.

وزاد كلا العقدين بأكثر من 2٪ يوم الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 562 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الاول إلى 499.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين تراجعت بشكل مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من الأخبار ، حيث كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام صفقة تجارية ضيقة يوم الخميس ، مبتعدةً عن النهاية الفوضوية لانقسام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون متوترين بشأن تعافي الطلب على النفط حيث أن البديل الأكثر عدوى لفيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء بريطانيا يدفع البلدان إلى إغلاق حدودها أمام المملكة المتحدة.

كما تم تحذير الأمريكيين مرة أخرى من السفر في عيد الميلاد حيث طغت الزيادة الأخيرة في الحالات على المستشفيات.

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