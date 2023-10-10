ارتفاع كبير يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ طرأ ارتفاع كبير على أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 163000 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 159300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 162000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ في محال الصيرفة لسعر البيع 163000 دينار ، وسعر الشراء 162900 دينار مقابل كل 100 دولار.